MANOVRE NERAZZURRE

Neom allo scoperto per Pavard, Galtier: "Provato a convincerlo ma vuole rimanere in Europa"

L'allenatore francese dopo l'amichevole con la Roma: "Se vuoi venire Benjamin, vieni!"

17 Ago 2025 - 10:48
© IPA

© IPA

Benjamin Pavard è uno dei nomi sacrificabili in casa Inter. A causa del ricco stipendio, un'eventuale partenza del difensore francese è vista di buon occhio in casa nerazzurra per abbassare monte ingaggi ed età media. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un forte pressing del Neom, interessamento confermato dopo l'amichevole con la Roma dal tecnico dei sauditi Christophe Galtier. Sirene a cui per il momento Pavard sembra resistere. "È un nome importante, è un giocatore fantastico. Benjamin lo conosco molto bene, è un buon giocatore, ma abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che ha molte offerte e forse vuole stare in Europa perché alla fine della stagione c'è il Mondiale e quindi forse vuole rimanere in Europa - le parole a Sportitalia dell'allenatore francese -. Ma ti dico, se vuoi venire Benjamin, vieni!".

L'Inter riflette sul colpo top: le strategie del club tra Lookman e un arrivo... a sorpresa

Prelevato nell'estate del 2023 dal Bayern Monaco per 30 milioni più due di bonus, Pavard ha firmato un contratto da 5 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2028. In queste due stagioni in nerazzurro si è sempre distinto per una certa costanza di rendimento, ma senza mai davvero fare la differenza e nessun acuto da giustificare uno degli stipendi più alti della rosa. Per Chivu non è più un intoccabile e davanti all'offerta giusta (circa 20 milioni di euro) può anche salutare. Ma chi al suo posto? Oumar Solet dell'Udinese è il preferito di Ausilio e Marotta ma sul suo capo pende un'accusa di violenza sessuale che preoccupa un po' i vertici nerazzurri. Sul taccuino anche Loïc Badé del Siviglia, anche lui francese, per il quale c'è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen.

