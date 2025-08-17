Neom allo scoperto per Pavard, Galtier: "Provato a convincerlo ma vuole rimanere in Europa"

Benjamin Pavard è uno dei nomi sacrificabili in casa Inter. A causa del ricco stipendio, un'eventuale partenza del difensore francese è vista di buon occhio in casa nerazzurra per abbassare monte ingaggi ed età media. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un forte pressing del Neom, interessamento confermato dopo l'amichevole con la Roma dal tecnico dei sauditi Christophe Galtier. Sirene a cui per il momento Pavard sembra resistere. "È un nome importante, è un giocatore fantastico. Benjamin lo conosco molto bene, è un buon giocatore, ma abbiamo provato a convincerlo a venire, ma so che ha molte offerte e forse vuole stare in Europa perché alla fine della stagione c'è il Mondiale e quindi forse vuole rimanere in Europa - le parole a Sportitalia dell'allenatore francese -. Ma ti dico, se vuoi venire Benjamin, vieni!".