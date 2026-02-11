E' derby d'Italia per Vicario: non è solo nel mirino dell'Inter ma c'è anche la Juve
I nerazzurri pensano a lui per il dopo Sommer, i bianconeri lo hanno messo nel mirino
Guglielmo Vicario (Empoli): il primo nome della lista nel caso arrivasse un'offerta irrinunciabile per Onana © Getty Images
Il derby d'Italia non si gioca soltanto nella serata di San Valentino quando ogni tifoso di Inter e Juve dovrà scegliere tra la compagna (o il compagno) e la visione del big-match (a meno della circostanza fortunata di una coppia che condivida gli stessi interessi). Si giocherà anche sul mercato per Guglielmo Vicario. I nerazzurri lo hanno messo nel mirino per il dopo Sommer, i bianconeri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per dotare la squadra di Spalletti di uno dei portieri più ricercati del calcio europeo.
I nerazzurri pensano da tempo al portiere del Tottenham come erede di Yann Sommer, che è in scadenza e a giugno saluterà. Mentre la dirigenza bianconera si sta muovendo da tempo per un estremo difensore di altissimo livello, tanto da averci provato con Mike Maignan prima che il francese fosse blindato dal Milan.