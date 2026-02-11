E' derby d'Italia per Vicario: non è solo nel mirino dell'Inter ma c'è anche la Juve

Il derby d'Italia non si gioca soltanto nella serata di San Valentino quando ogni tifoso di Inter e Juve dovrà scegliere tra la compagna (o il compagno) e la visione del big-match (a meno della circostanza fortunata di una coppia che condivida gli stessi interessi). Si giocherà anche sul mercato per Guglielmo Vicario. I nerazzurri lo hanno messo nel mirino per il dopo Sommer, i bianconeri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per dotare la squadra di Spalletti di uno dei portieri più ricercati del calcio europeo.