Il Tottenham cambia in panchina: esonerato Thomas Frank

11 Feb 2026 - 11:45
© IPA

© IPA

È già terminata l'avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham. Dopo la sconfitta casalinga con il Newcastle, il tecnico degli Spurs è stato esonerato. Attualmente, il club londinese occupa il 16° posto in classifica con soli 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Non è bastato un ottimo girone di Champions League (4° posto) a salvare la panchina di Frank, che lascia dopo essere arrivato la scorsa estate. 

Il comunicato

 "Il Club ha deciso di apportare un cambiamento alla posizione di allenatore della squadra maschile e Thomas Frank se ne andrà oggi. Thomas è stato nominato nel giugno 2025 e siamo determinati a dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento. Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con incrollabile impegno, dando tutto ciò che poteva per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e augurargli ogni successo per il futuro".

