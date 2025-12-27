Logo SportMediaset

Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni

Il club turco pronto ad accontentare i nerazzurri, ma il giocatore vorrebbe restare in Italia dove la Juve continua a seguirlo

di Marco Mugnaioli
27 Dic 2025 - 11:56

Con l'avvicinarsi della finestra di mercato, come spesso capita, in casa Inter torna in bilico il futuro di Davide Frattesi. Il tanto atteso rilancio del centrocampista ex Sassuolo con Chivu in panchina non è avvenuto, l'azzurro sta trovando poco spazio non solo per i problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione in estate e a gennaio potrebbe partire, anche per finanziare il mercato dei nerazzurri (che chiedono 30-35 milioni). Spalletti lo vorrebbe alla Juventus (che potrebbe giocarsi la carta Muharemovic), anche Napoli e Roma hanno mostrato interesse, ma la pista più calda e certamente preferita dall'Inter, che non vorrebbe rinforzare le dirette concorrenti, è quella che porta in Turchia, dove il Fenerbahçe è alla caccia di un grande colpo a centrocampo e avrebbe pronti 40 milioni da investire. 

Il club di Istanbul, secondo in classifica a -3 dal Galatasaray, sarebbe aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto che è la preferita dai nerazzurri perché darebbe all'Inter la certezza di incassare quei soldi e quindi di poterli poi dirottare sul grande obiettivo per la fascia destra, quel Marco Palestra per cui l'Atalanta chiede circa 40 milioni. Per rimpiazzare l'ex Sassuolo invece, l'idea sarebbe quella di riportare a casa Aleksandar Stankovic, attualmente in prestito al Bruges. 

Il Fener vuole compare, l'Inter vuole vendere e il giocatore vuole giocare con maggiore continuità: tutto fatto quindi? Non proprio, perché il centrocampista azzurro non sarebbe affatto convinto della destinazione e vorrebbe restare in Italia per giocarsi al meglio le sue carte per un'eventuale convocazione ai Mondiali. Spalletti e la Juventus continuano a guardare interessati...

