Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni

Con l'avvicinarsi della finestra di mercato, come spesso capita, in casa Inter torna in bilico il futuro di Davide Frattesi. Il tanto atteso rilancio del centrocampista ex Sassuolo con Chivu in panchina non è avvenuto, l'azzurro sta trovando poco spazio non solo per i problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione in estate e a gennaio potrebbe partire, anche per finanziare il mercato dei nerazzurri (che chiedono 30-35 milioni). Spalletti lo vorrebbe alla Juventus (che potrebbe giocarsi la carta Muharemovic), anche Napoli e Roma hanno mostrato interesse, ma la pista più calda e certamente preferita dall'Inter, che non vorrebbe rinforzare le dirette concorrenti, è quella che porta in Turchia, dove il Fenerbahçe è alla caccia di un grande colpo a centrocampo e avrebbe pronti 40 milioni da investire.