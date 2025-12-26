Inter, alla scoperta di Moris Valincic: l'esterno destro che può sostituire Dumfries

L'infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries e il conseguente lungo stop hanno fatto scattare l'allarme rosso in casa Inter. La dirigenza nerazzurra pensa di intervenire nel mercato di gennaio per tamponare la falla sulla corsia destra e, tra i vari profili sondati, uno sta scalando rapidamente le gerarchie. Se le piste che portano a Marco Palestra (Cagliari, ma di proprietà di un'Atalanta bottega sempre cara) e Brooke Norton-Cuffy del Genoa restano vive, il nome nuovo è quello di Moris Valincic. Valutato circa 10 milioni di euro, il croato della Dinamo Zagabria (da dove i nerazzurri questa estate hanno pescato Sucic) sembra l'identikit perfetto per il 3-5-2 nerazzurro.