Inter, alla scoperta di Moris Valincic: l'esterno destro che può sostituire Dumfries

Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia "retrò"
Inter a caccia di un esterno, piace Moris Valincic della Dinamo Zagabria: profilo, carrieradi Redazione
L'infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries e il conseguente lungo stop hanno fatto scattare l'allarme rosso in casa Inter. La dirigenza nerazzurra pensa di intervenire nel mercato di gennaio per tamponare la falla sulla corsia destra e, tra i vari profili sondati, uno sta scalando rapidamente le gerarchie. Se le piste che portano a Marco Palestra (Cagliari, ma di proprietà di un'Atalanta bottega sempre cara) e Brooke Norton-Cuffy del Genoa restano vive, il nome nuovo è quello di Moris Valincic. Valutato circa 10 milioni di euro, il croato della Dinamo Zagabria (da dove i nerazzurri questa estate hanno pescato Sucic) sembra l'identikit perfetto per il 3-5-2 nerazzurro.
Nato a Rijeka (Fiume) il 17 novembre 2002 e cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, viene notato presto dalla Dinamo Zagabria che lo aggrega al settore giovanile, salvo poi scartarlo qualche anno dopo non ritenendolo ancora pronto. Invece di perdersi, Moris riparte dal basso e trova la sua consacrazione con la maglia dell'Istra 1961. Nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 si impone stabilmente come terzino destro in una linea a quattro, mettendo insieme 37 presenze, 1 gol e 2 assist e convincendo la Dinamo a ricredersi. Nell'estate 2025, il club di Zagabria sborsa i soldi per riportarlo alla base.
Con Mario Kovacevic allenatore, Valincic diventa titolare inamovibile, collezionando 14 presenze tra campionato croato ed Europa League. Curiosamente, il suo destino sembra intrecciarsi con quello di Dumfries non solo per il ruolo, ma anche per la sfortuna clinica: lo scorso 27 ottobre 2025, durante la gara contro il Vukovar, anche lui ha subito un infortunio alla caviglia. Tuttavia, il tempismo per l'Inter potrebbe essere perfetto. Il suo rientro in campo è previsto proprio per gennaio, in concomitanza con l'apertura del mercato italiano.
