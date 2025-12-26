Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre nerazzurre

Inter, alla scoperta di Moris Valincic: l'esterno destro che può sostituire Dumfries

Inter a caccia di un esterno, piace Moris Valincic della Dinamo Zagabria: profilo, carriera

di Redazione
26 Dic 2025 - 09:49

L'infortunio alla caviglia di Denzel Dumfries e il conseguente lungo stop hanno fatto scattare l'allarme rosso in casa Inter. La dirigenza nerazzurra pensa di intervenire nel mercato di gennaio per tamponare la falla sulla corsia destra e, tra i vari profili sondati, uno sta scalando rapidamente le gerarchie. Se le piste che portano a Marco Palestra (Cagliari, ma di proprietà di un'Atalanta bottega sempre cara) e Brooke Norton-Cuffy del Genoa restano vive, il nome nuovo è quello di Moris Valincic. Valutato circa 10 milioni di euro, il croato della Dinamo Zagabria (da dove i nerazzurri questa estate hanno pescato Sucic) sembra l'identikit perfetto per il 3-5-2 nerazzurro.

Da Fiume a Zagabria (andata e ritorno): la storia di Moris Valincic

 Nato a Rijeka (Fiume) il 17 novembre 2002 e cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, viene notato presto dalla Dinamo Zagabria che lo aggrega al settore giovanile, salvo poi scartarlo qualche anno dopo non ritenendolo ancora pronto. Invece di perdersi, Moris riparte dal basso e trova la sua consacrazione con la maglia dell'Istra 1961. Nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 si impone stabilmente come terzino destro in una linea a quattro, mettendo insieme 37 presenze, 1 gol e 2 assist e convincendo la Dinamo a ricredersi. Nell'estate 2025, il club di Zagabria sborsa i soldi per riportarlo alla base.

Il destino incrociato con Dumfries: infortunio e rientro

 Con Mario Kovacevic allenatore, Valincic diventa titolare inamovibile, collezionando 14 presenze tra campionato croato ed Europa League. Curiosamente, il suo destino sembra intrecciarsi con quello di Dumfries non solo per il ruolo, ma anche per la sfortuna clinica: lo scorso 27 ottobre 2025, durante la gara contro il Vukovar, anche lui ha subito un infortunio alla caviglia. Tuttavia, il tempismo per l'Inter potrebbe essere perfetto. Il suo rientro in campo è previsto proprio per gennaio, in concomitanza con l'apertura del mercato italiano. 

Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia "retrò"

1 di 9
© Footy Headlines
© Footy Headlines
© Footy Headlines

© Footy Headlines

© Footy Headlines

moris valincic
chi e
mercato inter

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Inter

Per la fascia destra torna di moda Bellanova: assist da Palestra per il ritorno in nerazzurro

L'Inter torna dall'Atalanta e guarda al futuro: piacciono Palestra ed Ederson

Valincic, per l'Inter un affare "alla Sucic". Chi è il possibile sostituto di Dumfries

Paradosso Martinez: dà certezze ma l'Inter in estate comprerà un nuovo portiere. Il sogno è Svilar

L'Inter e i dubbi a destra: Luis Henrique non convince, tre nomi per il mercato di gennaio

La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:14
Lazio, idea Calabria: l'ex Milan spinge per il ritorno in Serie A
10:00
Milan, sogno Vlahovic a parametro zero: incontro tra l'agente e Tare
21:35
Donnarumma: "Haaland ha spinto molto per farmi arrivare al City"
20:42
Bernabeu macchina da soldi, vale 1/3 degli introiti del Real Madrid
19:01
Milan, offerta per Hugo Souza: ma il Corinthians dice no