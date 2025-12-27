Atalanta-Inter vale doppio: sfida per la vetta e vertice di mercato per Palestra. Il prezzo è 40 milioni

Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia "retrò"
Il posticipo domenicale della diciassettesima giornata sarà di lusso per la Serie A: domani alle 20.45 a Bergamo si affronteranno Atalanta e Inter. I padroni di casa cercheranno la terza vittoria consecutiva per risalire ulteriormente la china e complicare la vita alla capolista, attesa dall'impegno sulla carta più difficile in confronto a Milan, Napoli, Roma e Juve che inseguono la vetta. Grande spettacolo atteso in campo, ma grande attenzione pure a quel che potrebbe succedere prima tra le due società, che potrebbero tornare a parlare di mercato dopo il caso Lookman. Non è un mistero che l'Inter cerchi un esterno destro e il primo nome sulla lista è quello di Marco Palestra, in prestito al Cagliari ma di proprietà dei bergamaschi.
Il classe 2005 non è cercato solo dall'Inter ma la necessità di sostituire Dumfries, nell'immediato visto l'infortunio e in ottica futura visto che potrebbe lasciare Milano dopo i Mondiali (ha una clausola valida a luglio di 25 milioni e il recente cambio di procuratore sembra suggerire un certo tipo di volontà), pone Marotta e Ausilio in prima fila per il talento dell'Under 21. Affare difficile, difficilissimo, a gennaio visto che l'Atalanta lo valuta 35-40 milioni di euro ma alla New Balance Arena le due dirigenze potrebbero fare una prima chiacchierata per intavolare un affare in ottica estiva.
L'incastro per gennaio avrebbe bisogno di due condizioni al momento impronosticabili: la cessione immediata a titolo definitivo di Davide Frattesi per le cifre chieste dai nerazzurri (guarda caso proprio 35 milioni...) e la ricerca di un sostituto per il Cagliari. Ecco perché restano in piedi ipotesi alternative per la corsia destra di Chivu da qui a giugno. Tra queste Norton-Cuffy del Genoa e Dodò della Fiorentina, mentre Valincic resta valido per l'estate nel caso fosse troppo difficile arrivare a Palestra oppure, oltre a Dumfries, si riuscisse a trovare subito una nuova squadra per Luis Henrique.
Da non scartare neppure l'ipotesi di un immobilismo invernale, con Darmian vicino al rientro e la possibilità di schierare Diouf esterno destro in attesa del rientro di Dumfries, che dovrebbe avvenire tra metà e fine marzo.
