Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre nerazzurre

Atalanta-Inter vale doppio: sfida per la vetta e vertice di mercato per Palestra. Il prezzo è 40 milioni

Big match a Bergamo: Inter e Dea trattano Palestra per il dopo Dumfries ma serve cedere Frattesi

di Stefano Fiore
27 Dic 2025 - 09:49

Il posticipo domenicale della diciassettesima giornata sarà di lusso per la Serie A: domani alle 20.45 a Bergamo si affronteranno Atalanta e Inter. I padroni di casa cercheranno la terza vittoria consecutiva per risalire ulteriormente la china e complicare la vita alla capolista, attesa dall'impegno sulla carta più difficile in confronto a Milan, Napoli, Roma e Juve che inseguono la vetta. Grande spettacolo atteso in campo, ma grande attenzione pure a quel che potrebbe succedere prima tra le due società, che potrebbero tornare a parlare di mercato dopo il caso Lookman. Non è un mistero che l'Inter cerchi un esterno destro e il primo nome sulla lista è quello di Marco Palestra, in prestito al Cagliari ma di proprietà dei bergamaschi.

Inter-Palestra, le cifre

 Il classe 2005 non è cercato solo dall'Inter ma la necessità di sostituire Dumfries, nell'immediato visto l'infortunio e in ottica futura visto che potrebbe lasciare Milano dopo i Mondiali (ha una clausola valida a luglio di 25 milioni e il recente cambio di procuratore sembra suggerire un certo tipo di volontà), pone Marotta e Ausilio in prima fila per il talento dell'Under 21. Affare difficile, difficilissimo, a gennaio visto che l'Atalanta lo valuta 35-40 milioni di euro ma alla New Balance Arena le due dirigenze potrebbero fare una prima chiacchierata per intavolare un affare in ottica estiva. 

Mercato Inter, le alternative a Palestra

 L'incastro per gennaio avrebbe bisogno di due condizioni al momento impronosticabili: la cessione immediata a titolo definitivo di Davide Frattesi per le cifre chieste dai nerazzurri (guarda caso proprio 35 milioni...) e la ricerca di un sostituto per il Cagliari. Ecco perché restano in piedi ipotesi alternative per la corsia destra di Chivu da qui a giugno. Tra queste Norton-Cuffy del Genoa e Dodò della Fiorentina, mentre Valincic resta valido per l'estate nel caso fosse troppo difficile arrivare a Palestra oppure, oltre a Dumfries, si riuscisse a trovare subito una nuova squadra per Luis Henrique.

Inter, quando rientra Dumfries

 Da non scartare neppure l'ipotesi di un immobilismo invernale, con Darmian vicino al rientro e la possibilità di schierare Diouf esterno destro in attesa del rientro di Dumfries, che dovrebbe avvenire tra metà e fine marzo.

Inter, le anticipazione della terza maglia 26/27: scelta la fantasia "retrò"

1 di 9
© Footy Headlines
© Footy Headlines
© Footy Headlines

© Footy Headlines

© Footy Headlines

inter
mercato
palestra

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Inter

Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero

Milan, nuova maxi offerta di rinnovo a Maignan. Ma Inter e Juve ci provano

Valincic, per l'Inter un affare "alla Sucic". Chi è il possibile sostituto di Dumfries

Per la fascia destra torna di moda Bellanova: assist da Palestra per il ritorno in nerazzurro

Atalanta-Inter, non solo campionato: Palestra nei colloqui tra club

L'Inter torna dall'Atalanta e guarda al futuro: piacciono Palestra ed Ederson

Paradosso Martinez: dà certezze ma l'Inter in estate comprerà un nuovo portiere. Il sogno è Svilar

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:01
Napoli, effetto Supercoppa: De Laurentiis pressa Conte per il rinnovo al 2029
10:00
Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic: l'Inter riflette sulla recompra
23:44
Barcellona, Lewandowski: "Futuro? C'è ancora tempo per decidere"
22:23
Man City, Guardiola: "Nuovi acquisti? Tutto può succedere..."
21:16
Fiorentina, Richardson fuori dai convocati "per scelta tecnica"