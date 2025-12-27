Atalanta-Inter vale doppio: sfida per la vetta e vertice di mercato per Palestra. Il prezzo è 40 milioni

Il posticipo domenicale della diciassettesima giornata sarà di lusso per la Serie A: domani alle 20.45 a Bergamo si affronteranno Atalanta e Inter. I padroni di casa cercheranno la terza vittoria consecutiva per risalire ulteriormente la china e complicare la vita alla capolista, attesa dall'impegno sulla carta più difficile in confronto a Milan, Napoli, Roma e Juve che inseguono la vetta. Grande spettacolo atteso in campo, ma grande attenzione pure a quel che potrebbe succedere prima tra le due società, che potrebbero tornare a parlare di mercato dopo il caso Lookman. Non è un mistero che l'Inter cerchi un esterno destro e il primo nome sulla lista è quello di Marco Palestra, in prestito al Cagliari ma di proprietà dei bergamaschi.