Inter, Fabregas l'erede prescelto per il post-Inzaghi: tra gli ostacoli anche le... azioni del Como

Cesc Fabregas è l'erede prescelto per la panchina dell'Inter che oggi potrebbe rimanere orfana di Simone Inzaghi. Potrebbe, sottolineiamo, perché tutto può succedere, ce lo insegna anche la storia recentissima del divorzio annunciato e poi non avvenuto tra il Napoli e Antonio Conte. Il summit odierno tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico servirà a fare definitiva chiarezza: avanti assieme, con prolungamento del contratto e nuove prospettive, oppure addio. L'offerta dell'Al Hilal è sul tavolo da giorni, già da prima della finale di Champions, e Inzaghi pare orientato ad accettarla: una scelta dettata certo da ragioni economiche ma non solo, questo è giusto sottolinearlo. Per Simone significherebbe anche allentare la pressione dopo stagioni intensissime tanto al livello professionale quanto umano. All'Inter, semmai, ha chiesto e chiederà anche oggi un "rilancio programmatico", fatto non solo di investimenti sul mercato. Se i piani non collimassero, sarà addio con una stretta di mano, nel massimo rispetto reciproco.