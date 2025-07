Calhanoglu, il Fenerbahce fa sul serio: offerta all'Inter e maxi-ingaggio al giocatore

Sfumato il Galatasary, non tramonta comunque l'opzione Turchia per Calhanoglu. Da un quartiere di Istanbul all'altro, adesso è il Fenerbahce a fare sul serio per il centrocampista nerazzurro. Il tecnico dei gialloblu Mourinho insiste e allora il club turco avrebbe presentato un'offerta da 20 milioni di euro all'Inter per il cartellino del giocatore. Ma non solo, perchè per il regista turco sarebbe pronto anche un contratto triennale da 6 milioni a stagione più bonus.