L'Inter al Mondiale per club: le date di raduno, partenza e partite sono ora le sole certezze

Certe sono solo le date, tutto il resto invece è da definire: dall'allenatore alla rosa dei convocati. Il Mondiale per Club negli Stati Uniti è alle porte (inizio del torneo nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno), l'Inter vi si avvicina con interrogativi pesanti da sciogliere. In primis la questione Inzaghi. Ma non solo, si diceva. Il gruppo che volerà negli Usa è ancora da definire: quali i nuovi acquisti e come sciogliere il nodo dei giocatori in scadenza, per quanto per questi ultimi c'è la possibilità di disputare tutta la prima fase. Limitiamoci, al momento, alle certezze. I nerazzurri, compresi quelli impegnati questa settimana con le rispettive Nazionali, si ritroveranno ad Appiano Gentile lunedì 9 giugno. La partenza per gli Stati Uniti è prevista due giorni dopo. L'esordio è fissato per martedì 17 giugno alle ore 18 locali, quando in Italia saranno le 3 del mattino del 18 giugno, al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey. Il 21 giugno la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12 locali, le nove di sera in Italia. Il girone si chiuderà sempre al Lumen Field di Seattle con la sfida tra Inter e River Plate: il match è in programma il 25 giugno alle 18 locali, da noi le 3 del mattino del 26 giugno. A quel punto, la data del rientro dipenderà dall'eventuale prosieguo nel torneo, che termina il 13 luglio in caso di arrivo in finale. In base a quando finirà la spedizione americana, l’Inter deciderà quando cominciare il ritiro per preparare la prossima stagione. In caso di uscita ai gironi il raduno inizierà la terza settimana di luglio, nel caso di arrivo fino ai quarti o alla semifinale si arriverebbe a fine luglio. Ritrovo già ad agosto iniziato nell'eventualità di approdo in finale. Il prossimo campionato di Serie A partirà il 24 agosto.