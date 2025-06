Dagli insegnamenti di Wenger e Guardiola al Pizzagate: ecco chi è Cesc Fabregas, il nome nuovo per la panchina dell'Inter

Se Fabregas ha raggiunto questi traguardi come tecnico, merito è anche degli allenatori che lo hanno guidato nella sua carriera. Il primo è sicuramente Arsene Wenger che lo ha gestito ai tempi dell'Arsenal segnando la strada proprio come spiegato dallo stesso Fabregas in un'intervista: "Mi ha dato tante possibilità e soprattutto coraggio che mi ha portato a un altro livello di competitività. Questo ha fatto si che crescesse la mia consapevolezza crescesse sempre di più fino a sentirmi invincibile“. Il tecnico spagnolo si è però spesso ispirato a un suo connazionale come Pep Guardiola che lo ha voluto ai tempi al Barcellona, tuttavia non si può dimenticare Josè Mourinho, incontrato al Chelsea. "Ciò che mi ha colpito di lui è il coraggio. E soprattutto il suo modo di gestire lo spogliatoio. Lui gioca con la testa dei calciatori, capisce chi è mentalmente predisposto per raggiungere gli obiettivi. È veloce nel capire i calciatori, sa cosa serve in quel momento e chi può dare qualcosa alla squadra per vincere le partite". Sempre al Chelsea ha trovato due tecnici italiani come Antonio Conte e Maurizio Sarri che, in caso di trasferimento all'Inter, potrebbe a questo punto incontrare come avversari per un triangolo che sa d'Inghilterra.