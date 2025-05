L'Inter ha scelto l'allenatore per l'under23: contatti con Stefano Vecchi

Vecchi è la prima scelta per la panchina dell'under23 nerazzurra. Il tecnico bergamasco è considerato il profilo perfetto per conoscenza della categoria e per l'abilità nel formare giovani calciatori. In più ha un passato vincente con Primavera interista: dal 2014 al 2018 Vecchi ha vinto due tornei di Viareggio, 2 campionati, 1 Coppa Italia e una Supercoppa di categoria. Nel mentre anche due esperienze sulla panchina della prima squadra. La prima a novembre 2016, quando viene chiamato momentaneamente per sostituire l’esonerato Frank de Boer. Esordisce il 3 novembre in Europa League contro il Southampton, perdendo 2-1. Il 6 novembre fa l'esordio in Serie A contro il Crotone, vincendo al Meazza per 3-0. L'8 novembre, dopo la nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore dell'Inter, Vecchi torna ad allenare la Primavera. La seconda parentesi nel maggio 2017, quando viene richiamato per condurre la squadra nelle ultime tre partite di campionato in sostituzione dell’esonerato Stefano Pioli. Al suo secondo esordio sulla panchina nerazzurra perde per 2-1 contro il Sassuolo; vince poi contro la Lazio per 1-3 e contro l'Udinese per 5-2 chiudendo il campionato al 7º posto.