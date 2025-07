Meret: "A Napoli sto benissimo, per ripetersi serve rosa ampia"

"Ci focalizziamo un po' su tutti gli aspetti, come lavori di forza o anche lavori tecnici in campo: cerchiamo di variare un po' anche in base a quello che andrà a fare la squadra in allenamento. Siamo un bel gruppo e ci stiamo preparando bene per questa stagione che sarà lunga e difficile". Così il portiere del Napoli Alex Meret intervenuto all'emittente ufficiale Radio Crc dal ritiro di Dimaro. "Quest'anno ci saranno molte più partite da affrontare, quindi dobbiamo essere pronti ed anche numerosi, per sopperire ad eventuali emergenze o rotazioni. Più il livello è alto, meglio si lavora in squadra e meglio poi sarà il rendimento in campo. La società sta intervenendo sotto tutti gli aspetti e questo è molto importante per noi, perché ci permette anche di far rifiatare qualcuno durante l'anno, recuperando energie importanti eventualmente per partite decisive", ha aggiunto. "L'anno scorso è stata una grande stagione da parte di tutti e siamo stati bravissimi a restare attaccati alla vetta con grande umiltà, sacrificio e spirito di gruppo. Abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni che ci si sono presentate - ha ricordato - dobbiamo ripartire da questo. L'atteggiamento deve essere sempre positivo ed il volersi aiutare gli uni con gli altri non deve mai mancare: è fondamentale".