Lookman ha chiesto all'Atalanta di essere ceduto all'Inter

L'avviso ai naviganti lanciato ieri pubblicamente da Piero Ausilio in merito all'affare Lookman ("Ci piace, ma non faremo trattative estenuanti") era evidentemente già conosciuto da tutte le parti coinvolte nella trattativa visto che l'attaccante nigeriano ha fatto la sua mossa chiedendo all'Atalanta di essere ceduto all'Inter. Una richiesta figlia di una sorta di promessa fattagli nell'estate 2024 dopo che l'anno scorso i bergamaschi avevano chiuso la porta al Paris Saint-Germain, dove sarebbe voluto andare il nigeriano, per non dover rinunciare sia a lui che a Koopmeiners, finito alla Juve. E il 27enne lo ha ribadito alla dirigenza atalantina, aggiungendo come anche lo scorso febbraio, quando c'erano stati screzi con Gasperini, non aveva fatto nulla per complicare la situazione, mettendo il bene della squadra davanti a quello personale.