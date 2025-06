Inter, senti De Zerbi: "Sto bene al Marsiglia, nessuna chiamata da altri club"

Roberto De Zerbi chiude, momentaneamente, le porte all'Inter. Al termine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Foggia, il tecnico del Marsiglia ha parlato del proprio futuro, chiudendo, almeno momentaneamente, alla possibilità di lasciare la Francia e di prendere il posto di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra: "Sto bene a Marsiglia e non c'è stata alcuna chiamata di altri club", le sue parole.