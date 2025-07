In casa Milan, oltre agli acquisti, continua l'uscita degli esuberi. L'ultimo in ordine di tempo è Emerson Royale: il brasiliano è ormai fuori dal progetto tecnico rossonero, tanto da non essere stato convocato per la tournée asiatica, e in estate cambierà sicuramente maglia. Secondo le ultime voci, il Besiktas avrebbe richiesto ufficialmente il giocatore in prestito. Emerson ha aperto ai turchi, ora la palla passa nelle mani del Milan.