Inter, Ausilio allo scoperto: "Ci piace Lookman, ma non faremo trattative estenuanti"

L'Inter è pronta ad accogliere nuovi giocatori ma deve anche tenere conto delle uscite. "Il mercato non è solo in entrata, ma anche in uscita. In entrata c'è da fare qualche ritocco. Ma non possiamo avere una rosa di 30 giocatori, bensì di 25 giocatori - ha spiegato Ausilio a Sky Sport -. Abbiamo fatto delle scelte e tutti i giocatori in uscita sono stati informati. In modo chiaro, onesto e trasparente, chi deve guardarsi intorno lo sa già. Ci deve essere molta chiarezza, dobbiamo dare a Chivu una squadra molto competitiva".