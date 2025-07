Juve interessata a Frattesi? La posizione di Inter e giocatore non cambia

Davide Frattesi torna nei rumors di mercato, si fanno insistenti le voci di un interesse della Juve per il centrocampista dell'Inter. Un gradimento che porta dritti dritti a François Modesto, neo direttore tecnico dei bianconeri, da sempre estimatore del giocatore e che ha un buon rapporto con l'agente Beppe Riso. Prima di parlare di trattative e di eventuali cifre, è però importante sottolineare nuovamente come per Cristian Chivu, e dunque di riflesso per il club nerazzurro, il centrocampista è centrale nel nuovo progetto tecnico e dunque va inserito nella lista dei giocatori che non si muoveranno. Questo al netto di cosiddette eventuali offerte irrinunciabili, ma è un discorso che si può estendere praticamente a ogni elemento della rosa interista se non a ogni calciatore del calcio moderno.