Chiesa infiamma il mercato: lo vogliono Napoli, Atalanta e Milan

Passano le stagioni ma il nome di Federico Chiesa rimane un "evergreen" per il mercato italiano. L'esterno ex Juve è reduce da una stagione con il Liverpool in cui ha visto il campo con il lumicino (meno di 500 minuti tra tutte le competizioni) e ora il desiderio di tornare in Serie A per ritrovare spazio e, magari, la maglia della nazionale è fortissima.