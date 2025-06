Inter-Simone Inzaghi, si decide il futuro in panchina: gli aggiornamenti in diretta

Chi sarà l'allenatore dell'Inter al Mondiale per Club e nella prossima stagione? Il tempo dell'attesa e dell'incertezza è finito, Simone Inzaghi e il dg nerazzurro Beppe Marotta si incontrano in un vertice per capire se le condizioni per proseguire il cammino insieme saranno soddisfatte o, in alternativa, le strade si separeranno. Per il tecnico c'è un'offerta importante dall'Arabia Saudita da circa 25 milioni di euro netti a stagione, ma la società vorrebbe prolungare l'accordo di un'altra stagione e proseguire insieme. LA GIORNATA IN DIRETTA