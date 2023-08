Inter, Fabbian "blocca" l'affare Samardzic con l'Udinese

OPERAZIONE IN STAND-BY

Il tedesco naturalizzato serbo ha già un'intesa con Marotta, ma il prodotto del vivaio nerazzurro non ha ancora raggiunto un accordo con i friulani. Slittano visite e firma

Piccolo intoppo per il trasferimento di Lazar Samardzic all'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'operazione al momento sarebbe "bloccata" da Giovanni Fabbian, contropartita tecnica inserita nel dialogo con l'Udinese. Nel dettaglio il prodotto del vivaio nerazzurro non avrebbe infatti ancora raggiunto un'intesa con il club friulano, facendo slittare visite e firma del centrocampista tedesco naturalizzato serbo. Una situazione che non metterebbe a rischio l'affare, ma che sta rallentando un po' i tempi e complicando i piani dell'Inter.

Vedi anche Mercato Inter, definiti i dettagli per Samardzic: lunedì le visite mediche a Milano

Pericoli che l'affare Samardzic salti non ce ne sono. Ma di sicuro la posizione di Fabbian sta dando un certo fastidio alla trattativa tra l'Udinese e l'Inter. Nonostante ci sia intesa su tutti i fronti per il trasferimento del giocatore, infatti, finché non arriverà anche la fumata bianca sull'ingaggio in bianconero del classe 2003 inserito nella trattativa tutto resterà in stand-by. Al momento, per martedì non sono stati fissati test fisici per Lazar né all'Humanitas, né al Coni. Dettaglio che conferma una sorta di stallo tra le parti sulla questione e la necessità di dover aspettare ancora un po' per ufficializzare il trasferimento.

Vedi anche inter Inter, Sommer è il nuovo portiere: accordo fino al 2026

Trasferimento solo rinviato. Appena l'Udinese riuscirà a raggiungere l'accordo con Fabbian e darà il suo via libera, infatti, Samardzic si recherà subito a Milano per completare l'iter con visite e firma. Un affare complessivo tra prestito, obbligo di riscatto e bonus che si aggira intorno ai 22,5 milioni di euro con l'aggiunta del cartellino proprio del prodotto del vivaio nerazzurro su cui l'Inter ha voluto comunque mantenere un'opzione di contro-riscatto fissata a 12 milioni di euro. Per Samardzic all'Inter serve ancora un po' di pazienza e l'accordo tra l'Udinese e Fabbian.