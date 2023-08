Inter, visite mediche e firma per Sommer: accordo fino al 2026

INTER

Il portiere svizzero arriva dal Bayern Monaco, martedì primo allenamento ad Appiano. Per il vice idea scambio Audero-Stankovic

© Getty Images Yann Sommer è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano e aver poi ottenuto l'idoneità sportiva presso il centro Coni di Milano, l'ormai ex giocatore del Bayern ha firmato il contratto fino al 2026 nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione. Il primo allenamento ad Appiano Gentile sarà domani, assieme al resto del gruppo.

Risolta questa prima questione (Sommer è arrivato a Milano ieri pomeriggio dopo che nella giornata di venerdì tra Inter e Bayern era stato finalmente trovato il punto di incontro sulle modalità di pagamento dei 6 milioni pattuiti per il cartellino) per il club nerazzurro continua adesso la ricerca del secondo portiere.

INTER, AUDERO VICE DI SOMMER? Per quanto abbia bene impressionato, è difficile che per quel ruolo venga da subito promosso Filip Stankovic: l'Inter punta sul figlio d'arte serbo ma, proprio per questo, preferisce che possa giocare e fare esperienza per continuare nel suo processo di crescita. Accantonata (magari se ne riparlerà l'anno prossimo) la pista Bento e considerata al momento impraticabile quella Trubin (molto vicino al Benfica), si punta a un profilo di esperienza: il nome è quello di Emil Audero (con eventuale scambio di prestiti con la Samp proprio con Stankovic). Al momento, però non c'è fretta da questo punto di vista. Sono altre le necessità più impellenti. Su tutte la ricerca di un attaccante.

SOMMER SALUTA IL BAYERN: "NON VI DIMENTICHERÒ"

Sommer ha salutato così il Bayern Monaco sui social: "Un viaggio emozionante volge al termine. Vorrei esprimere la mia gratitudine ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e a tutti gli altri, compresi i fantastici tifosi, che hanno reso il mio periodo in questo grande club un'esperienza che non dimenticherò mai. Grazie a tutti e vi auguro che i successi proseguano".