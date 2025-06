Inter, è Rovella il dopo-Calhanoglu: offerta da 40 milioni

L'Inter ha scelto Nicolò Rovella. Come avevamo anticipato già lo scorso 12 giugno, è il regista della Lazio e della nazionale il profilo su cui la squadra di Marotta vuole puntare in caso di partenza di Calhanoglu, che sembra sempre più vicino a ritorno in Turchia anche se il Galatasaray non ha ancora affondato il colpo. L'Inter vuole tutelarsi e non farsi trovare impreparata e così, riporta Il Messaggero, ha fatto sapere a Lotito, tramite gli agenti del giocatore, di essere disposta a offrire 40 milioni di euro per Rovella.