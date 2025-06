Inter: Taremi lascia Teheran e raggiunge la famiglia. Costante il contatto con l'Inter e il sostegno ai compagni

Taremi ha fatto sapere all'Inter che si sta allenando per non perdere la forma fisica, nel caso ci sia all'ultimo la possibilità di raggiungere i compagni di squadra al Mondiale. Il club nerazzurro però in questo senso non vuole correre rischi a livello di sicurezza nel caso dell'arrivo dell'attaccante negli Usa. Il giocatore è in costante contatto con il team manager nerazzurro Matteo Tagliacarne e lo aggiorna sulle sue condizioni, scrive nella chat della squadra e continua a far sentire la sua vicinanza e il sostegno ai compagni per il Mondiale. Ha avuto un contatto diretto con il tecnico Chivu, cui ha fatto gli auguri per il suo lavoro.