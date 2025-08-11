Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

L'Inter non molla, Lookman fa altrettanto: strategie disgiunte per uno stesso obiettivo

Intanto può definirsi a breve il futuro di Taremi: per l'iraniano destinazione Premier

11 Ago 2025 - 10:31
© afp

© afp

L'Inter non molla, Lookman altrettanto: l'attesa di Marotta e l'ammutinamento dell'attaccante nigeriano sono cardini di una strategia che per quanto disgiunta punta a un solo obiettivo, quello di ieri, dell'altro ieri, di oggi, domani e dei prossimi giorni. L'Inter, lo ribadiamo, è pronta a innalzare la propria offerta, spingendosi sino alla soglia dei fatidici 50 milioni, ma considera che la palla sia ora tra i piedi dei Percassi.

Il no di Lookman all'Arsenal è stato il modo del nigeriano per ribadire all'Atalanta che non intende venir meno a quanto deciso e riferito più volte dai suoi agenti alla proprietà bergamasca: agenti che in settimana dovrebbero nuovamente farsi avanti per provare a "stanare" la controparte. Parlare di deadline è oggi fuori luogo, di certo però la settimana di Ferragosto che inizia oggi è chiamata a dare segnali, in un senso o nell'altro: se apparirà una minima breccia nel muro atalantino, l'Inter farà il suo per trovare nuovi spazi di manovra. Ma la prima mossa non arriverà da Milano.

Leggi anche

Lookman respinge anche l'Arsenal, vuole solo l'Inter. Ora è in Portogallo

Nel frattempo il weekend appena trascorso potrebbe essere stato quello utile per sbloccare la situazione relativa a Taremi: l'iraniano pare essere sempre più indirizzato verso l’Inghilterra. L’Inter ha dato mandato all’entourage dell’ex Porto di trovare una destinazione estera e la Premier sembra essere la scelta definitiva: due piste su tutte, il Leeds e il Fulham. La decisione è attesa a giorni.

lookman
atalanta
inter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

I più visti di Inter

L'Atalanta punisce Lookman e cerca soluzioni in Premier: Ademola tiene saldo il patto con l'Inter

Lookman respinge anche l'Arsenal, vuole solo l'Inter. Ora è in Portogallo

Giovanni Leoni

Inter e Milan su Leoni, il derby di mercato lo vince chi... cede per primo

L'Inter ha fretta di cedere: così l'assalto a Leoni è possibile. Si attendono offerte per Pavard

Lookman e Percassi

Lookman, niente multa... per ora. L'Inter attende un segnale dell'Atalanta

Seba Esposito conteso da Cagliari e Parma, lui ci scherza su: "Sì... ma..."

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:01
Genoa, scelto il sostituto di De Winter: arriva dalla Juventus
10:11
Atalanta, doppio colpo in arrivo: Muniz e Diego Moreira per chiudere il mercato
10:06
Como, Fabregas: "Allenare il Barcellona? È ancora lunga, ho solon 38 anni"
09:05
Morata lascia il Galatasaray: è ufficiale. Lo attende il Como
23:32
Newcastle: Nico Jackson dal Chelsea se parte Isak