L'Inter non molla, Lookman fa altrettanto: strategie disgiunte per uno stesso obiettivo

L'Inter non molla, Lookman altrettanto: l'attesa di Marotta e l'ammutinamento dell'attaccante nigeriano sono cardini di una strategia che per quanto disgiunta punta a un solo obiettivo, quello di ieri, dell'altro ieri, di oggi, domani e dei prossimi giorni. L'Inter, lo ribadiamo, è pronta a innalzare la propria offerta, spingendosi sino alla soglia dei fatidici 50 milioni, ma considera che la palla sia ora tra i piedi dei Percassi.