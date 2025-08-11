L'Inter non molla, Lookman fa altrettanto: strategie disgiunte per uno stesso obiettivo

Intanto può definirsi a breve il futuro di Taremi: per l'iraniano destinazione Premier
© afp
L'Inter non molla, Lookman altrettanto: l'attesa di Marotta e l'ammutinamento dell'attaccante nigeriano sono cardini di una strategia che per quanto disgiunta punta a un solo obiettivo, quello di ieri, dell'altro ieri, di oggi, domani e dei prossimi giorni. L'Inter, lo ribadiamo, è pronta a innalzare la propria offerta, spingendosi sino alla soglia dei fatidici 50 milioni, ma considera che la palla sia ora tra i piedi dei Percassi.
Il no di Lookman all'Arsenal è stato il modo del nigeriano per ribadire all'Atalanta che non intende venir meno a quanto deciso e riferito più volte dai suoi agenti alla proprietà bergamasca: agenti che in settimana dovrebbero nuovamente farsi avanti per provare a "stanare" la controparte. Parlare di deadline è oggi fuori luogo, di certo però la settimana di Ferragosto che inizia oggi è chiamata a dare segnali, in un senso o nell'altro: se apparirà una minima breccia nel muro atalantino, l'Inter farà il suo per trovare nuovi spazi di manovra. Ma la prima mossa non arriverà da Milano.
Nel frattempo il weekend appena trascorso potrebbe essere stato quello utile per sbloccare la situazione relativa a Taremi: l'iraniano pare essere sempre più indirizzato verso l’Inghilterra. L’Inter ha dato mandato all’entourage dell’ex Porto di trovare una destinazione estera e la Premier sembra essere la scelta definitiva: due piste su tutte, il Leeds e il Fulham. La decisione è attesa a giorni.
Commenti (0)