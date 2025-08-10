Logo SportMediaset
Mercato
inter
IL MURO

Atalanta, Lookman dice no all'Arsenal dal Portogallo. Vuole solo l'Inter

 L'attaccante nigeriano non accetterà altre destinazioni e continua il braccio di ferro. L'Inter attende un segnale distensivo dalla Dea

10 Ago 2025 - 10:31
© Getty Images

© Getty Images

Ademola Lookman lo ha ribadito con i fatti, dal suo isolamento in Portogallo: vuole soltanto l'Inter e non ascolterà altre offerte. Almeno per il momento. L'attaccante nigeriano continua a non presentarsi agli allenamenti a Zingonia e mentre la Dea di Juric fatica a ingranare nelle amichevoli precampionato, lui rifiuta ogni altro tipo di soluzione che non preveda il nerazzurro di Milano, anche a costo di non giocare e, appunto, allenarsi da solo.

Le sedute private in Portogallo non sono più un segreto così come non lo è il fatto che lo stesso Lookman con il suo entourage non abbia voluto considerare la possibilità di trovare un accordo con l'Arsenal. I Gunners si sono presentati dall'Atalanta con un'offerta da 45 milioni di sterline, circa 52 milioni di euro, ma Ademola aspetta solamente la prossima mossa dell'Inter convinto ad andare avanti nel braccio di ferro dell'estate.

Marotta e Ausilio aspetteranno un'altra settimana che la posizione dell'Atalanta e di Percassi si ammorbidisca con l'intenzione di fare un passettino in avanti ritoccando l'offerta fino a 45 milioni di euro di parte fissa, arrivando ai 50 richiesti solo tramite bonus, ma prima si aspettano segnali di distensione da parte della Dea, sicuramete irritata per il muro alzato dal giocatore e pronta a sanzionarlo per il comportamento delle ultime settimane.

ademola lookman
inter
arsenal
atalanta

