Atalanta, Lookman dice no all'Arsenal dal Portogallo. Vuole solo l'Inter

Ademola Lookman lo ha ribadito con i fatti, dal suo isolamento in Portogallo: vuole soltanto l'Inter e non ascolterà altre offerte. Almeno per il momento. L'attaccante nigeriano continua a non presentarsi agli allenamenti a Zingonia e mentre la Dea di Juric fatica a ingranare nelle amichevoli precampionato, lui rifiuta ogni altro tipo di soluzione che non preveda il nerazzurro di Milano, anche a costo di non giocare e, appunto, allenarsi da solo.