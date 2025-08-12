Lookman, la lunga attesa: tutti i rischi per l'Inter

"Koopmeiners? Decideremo per il bene della società", le parole di un anno fa dell'ad dell'Atalanta Luca Percassi. Il refrain si ripete, questa volta per Lookman. Ieri era la Juve, oggi l'Inter: sul mercato la Dea non cambia strategia. "La società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere", ha detto il dirigente del club bergamasco qualche giorno fa. Il muro dell'Atalanta non spaventa l'Inter, forte della volontà di trasferirsi a Milano dell'attaccante nigeriano, che prima dal Portogallo e poi da Londra ha già detto no all'Arsenal e a qualsiasi altra destinazione.



