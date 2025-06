Inter, offerte dall’Arabia per Calhanoglu. Rovella l’erede prescelto

Calhanoglu ha rinnovato il contratto con l’Inter dopo la finale di Istanbul persa contro il Manchester City, è in scadenza nel 2027 e ha uno degli ingaggi più pesanti della rosa nerazzurra. La decisione spetta allo stesso Calhanoglu, che però è seriamente intenzionato a valutare le proposte arabe che potrebbero convincerlo a lasciare l’Italia dopo otto stagioni. L’Inter non ha chiuso alla possibile cessione del turco, che essendo arrivato a parametro zero garantirebbe anche una plusvalenza importante per le casse nerazzurre in un’estate dove l’obiettivo sarà ringiovanire ulteriormente la rosa. Proprio per questo la cessione di Calhanoglu non si può escludere, con l’Inter che non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe individuato in Nicolò Rovella il sostituto dell’ex Milan. Il regista della Lazio e della nazionale è il grande obiettivo del duo Marotta-Ausilio per il centrocampo, ma sarà dura convincere la società biancoceleste a cedere l’ex Genoa, Monza e Juventus. In più occasioni Rovella è stato dichiarato incedibile, con la Lazio che lo riscatterà ufficialmente quest’estate dopo i due anni di prestito dalla Juve. Nel contratto che lega il classe 2001 ai biancocelesti è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e questo sarà l’elemento chiave per l’Inter. Per prendere Rovella bisognerà esercitare la clausola rescissoria, la Lazio spingerà per rinnovare il contratto e la decisione finale spetterà proprio al regista milanese, il cui futuro può tingersi di nerazzurro.