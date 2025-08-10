Logo SportMediaset
Mercato
inter
in uscita dall'inter

Sebastiano Esposito conteso da Cagliari e Parma, lui ci scherza su: "Sì... ma..."

Sorpassi e controsorpassi dei due club per l'attaccante dell'Inter, che pubblica un post social ironico

10 Ago 2025 - 15:33

Sebastiano Esposito al Cagliari, è fatta. No, c'è il rilancio del Parma che è d'accordo con l'Inter. Attenzione però al rilancio dei sardi, che addirittura prenotano le visite mediche per lunedì sentendosi fiduciosi per la buona riuscita dell'affare. Alla fine dovrà andare a finire l'attaccante ex Empoli? Forse avrà meno mediaticità dei vari Lookman e Kolo Muani ma la cessione di Sebastiano Esposito è un altro tormentone del calciomercato 2025/26 della Serie A. Tanto che lo stesso giocatore su Instagram ci ha scherzato su postando una storia che sembra un commento ironico alla sua situazione: "Sì... ma...".

Ieri sera sembrava che il Cagliari, primo a interessarsi al classe 2002 con convinzione, avesse finalmente ottenuto il via libera dall'Inter con l'offerta da 4 milioni di euro e il 40% sulla futura rivendita, pareggiando il rilancio del Parma di un paio di giorni fa. Le sorprese sono però sempre dietro l'angolo e i sardi attendono ancora l'ok definitivo dei nerazzurri, nonostante le visite mediche già fissate per domani. Si attendono sviluppi.

