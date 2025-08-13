Bologna, per il centrocampo l'ultima idea è Mandragora
13 Ago 2025 - 08:15
Idea a sorpresa del Bologna che per rinforzare il centrocampo avrebbe messo gli occhi su Mandragora della Fiorentina. Operazione non facilissima, per questo resta sempre calda l'opzione Nicolussi Caviglia del Venezia.
