Inter, Chivu: "A volte bisogna mangiare un po' di m...a"

Esposito e Carboni hanno dato energie in più alla squadra. È contento dell'impatto dei giovani?

"Io sono contento di tutti i giovani come di tutta la squadra che si è messa a disposizione del gruppo. Contento degli infortunati, così come dei nuovi arrivati anche se qualcuno è scontento delle loro prestazioni. Ma non dimentichiamoci che questi ragazzi hanno fatto pochi allenamenti, sono arrivati e si sono messi subito a disposizione. Come non va dimenticato che questo è un torneo ufficiale, è un campionato del mondo, non sono partite amichevoli di preparazione estiva. Non dimentichiamo il contesto: i ragazzi sono arrivati e si sono messi a disposizione facendo il massimo. Luis Henrique dopo due allenamenti al 75esimo diceva di farcela anche se io sapevo che non era così, e queste sono aspetti caratteriali che a me piacciono. Questo discorso vale per tutti i ragazzi, compresi quelli della Primavera: Cocchi, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch... Pio Esposito e Carboni hanno un’esperienza diversa, non li metto tra i ‘giovani’, alzano il livello d’allenamento".