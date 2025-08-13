Icardi-Galatasaray, si va avanti: rinnovo per altri due anni
13 Ago 2025 - 09:09
Nonostante l'arrivo di Osimhen, il Galatasaray è pronto a tenere anche Mauro Icardi per un attacco davvero super: l'argentino e il club turco stanno per rinnovare il contratto per altri due anni, quindi fino al 2028.
