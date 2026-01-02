Sampdoria, arriva Brunori dal Palermo

E' domani il giorno di Matteo Brunori alla Sampdoria. L'attaccante di proprietà del Palermo svolgerà le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato e, secondo indiscrezioni, è atteso a Genova già domani. Brunori si trasferisce dal Palermo alla Sampdoria con la formula del prestito secco. L'ex capitano rosanero lascia il club di viale del Fante dopo quattro stagioni e mezzo, durante le quali ha totalizzato 76 gol, 18 assist e 175 presenze, conquistando anche la promozione in B nella stagione 2021-2022.