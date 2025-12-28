Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MERCATO

Inter, Marotta: "Palestra? Lo escludo in modo categorico"

Il presidente nerazzurro prima della sfida all'Atalanta: "Frattesi? Il suo comportamento sempre esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non si riferiva a questo"

di Marco Mugnaioli
28 Dic 2025 - 21:58

Atalanta-Inter doveva essere l'occasione per i due club per tornare a parlare di mercato dopo l'affare Lookman e doveva essere la partita di Marco Palestra, gioiello classe 2005 in prestito al Cagliari ma di proprietà dei bergamaschi nel mirino dei milanesi per la sostituzione di Dumfries, ma nel pre-partita del Gewiss Stadium il presidente dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha chiuso in modo categorico a qualsiasi ipotesi di trattativa: "Posso escludere in maniera categorica Palestra. È riduttivo immaginare che un giocatore possa condizionare l'esito di una stagione, però valuteremo la situazione. Pur essendo un ottimo giocatore, Palestra non è un obiettivo. Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla. Sappiamo che è un mercato povero, proveremo a capire se possiamo aggiungere qualcosa". 

Leggi anche

Atalanta-Inter, non solo campionato: Palestra nei colloqui tra club

Il numero uno dell'Inter ha parlato anche del 'caso Frattesi' esploso dopo le parole di Chivu in conferenza stampa e del futuro del centrocampista azzurro, che piace alla Juve di Spalletti e per cui il Fenerbhace è pronto a mettere sul piatto una super offerta: "Ci tengo a chiarire che il comportamento di Frattesi è sempre stato esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non si riferiva a questo. Chiaro che il giocatore che non gioca con continuità magari ha l'intenzione di immaginare alternative. Noi non vogliamo trattenere nessuno, ma il giocatore non ha espresso il desiderio di andare via. Frattesi è sicuramente un ottimo giocatore".

Leggi anche
Frattesi

Il Fenerbahçe vuole fare la spesa in Italia: pronti 40 milioni per Frattesi

Una risposta a Conte? "Questa domanda mi stuzzica, ma in un clima festivo come quello del Natale non voglio entrare in polemica. Dico che Conte è un bravo allenatore ma anche un bravo comunicatore, sa distrarre l'attenzione e la tensione. Il Napoli è nettamente favorito, perché è il campione uscente e ha messo degli innesti investendo dei soldi importanti ma soprattutto ha dato continuità sul piano tecnico. Noi abbiamo modificato un po' il modello, facendo investimenti sui giovani, ce la lotteremo fino in fondo come tutte però credo che il Napoli, per motivi di merito e senza polemica, sia il serio candidato alla vittoria finale". 

inter
marotta
palestra
frattesi
mercato

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Inter

Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero

Milan, nuova maxi offerta di rinnovo a Maignan. Ma Inter e Juve ci provano

Valincic, per l'Inter un affare "alla Sucic". Chi è il possibile sostituto di Dumfries

Frattesi

Il Fenerbahçe vuole fare la spesa in Italia: pronti 40 milioni per Frattesi

Atalanta-Inter, non solo campionato: Palestra nei colloqui tra club

Per la fascia destra torna di moda Bellanova: assist da Palestra per il ritorno in nerazzurro

L'Inter torna dall'Atalanta e guarda al futuro: piacciono Palestra ed Ederson

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:32
L'Eintracht pensa a Kalimuendo per l'attacco
20:50
Atalanta, Luca Percassi: "Palestra? Se ci sarà qualcosa di concreto, lo valuteremo"
20:26
Occhio Milan, Rayan fa gola al Bayern
19:32
Bologna, tre club di Premier League sulle tracce di Castro
18:18
Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"