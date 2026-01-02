Serie C, quattro acquisti per il Picerno

Quattro nuovi acquisti per il Picerno (serie C, girone C) nel primo giorno del calcio mercato invernale: la società rossoblù ha ufficializzato gli arrivi del difensore Francesco Rillo, del centrocampista Daniele Franco e dell'attaccante Giuseppe Guadagni. Successivamente l'ufficio stampa ha anunciato anche l'acquisto del difensore Dario Del Fabro, classe 1995, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027. Ufficializzate anche le cessioni in prestito del difensore Vincenzo Ragone al Barletta e del portiere Simone Cortese all'Ospitaletto.