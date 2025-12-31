Genio in campo, incubo per i suoi allenatori: perché gli addii di Cancelo sono sempre al veleno

L'ultimo della lista è Simone Inzaghi. Il rapporto tra il portoghese e il tecnico dell'Al Hilal è durato pochissimo. A fine agosto, alla prima partita del campionato saudita, con la sua squadra in vantaggio per 2-0, Cancelo è andato su tutte le furie per una sostituzione a una manciata di minuti dalla fine: pugni e calci alla panchina che a Inzaghi non sono proprio andati giù. Da quel momento l'esterno è stato utilizzato pochissimo e la voglia di lasciare Riyadh è aumentata giorno dopo giorno.