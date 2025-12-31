Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
UOMO MERCATO

Genio in campo, incubo per i suoi allenatori: perché gli addii di Cancelo sono sempre al veleno

Inzaghi è solo l'ultimo tecnico con cui il terzino ha rotto: prima di lui Spalletti, Guardiola e Allegri

di Redazione
31 Dic 2025 - 12:25

Il curriculum di Joao Cancelo racconta alla perfezione le due facce del portoghese: soltanto pochi calciatori possono vantare di aver giocato per Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona, anche perché, solitamente, quando un giocatore di questo calibro arriva in un top team, tende a restarci a lungo. Cancelo invece, per un motivo o per un altro, è sempre arrivato alla rottura con i suoi allenatori. Ormai la lista è lunghissima: da Spalletti a Simone Inzaghi passando per Pep Guardiola

FERRI CORTI CON INZAGHI

L'ultimo della lista è Simone Inzaghi. Il rapporto tra il portoghese e il tecnico dell'Al Hilal è durato pochissimo. A fine agosto, alla prima partita del campionato saudita, con la sua squadra in vantaggio per 2-0, Cancelo è andato su tutte le furie per una sostituzione a una manciata di minuti dalla fine: pugni e calci alla panchina che a Inzaghi non sono proprio andati giù. Da quel momento l'esterno è stato utilizzato pochissimo e la voglia di lasciare Riyadh è aumentata giorno dopo giorno.

Leggi anche

Suggestione clamorosa: l'Inter lavora per riportare a Milano Joao Cancelo

LA LITE CON GUARDIOLA

Le panchine erano già state motivo di screzio con un altro suo allenatore, Pep Guardiola ai tempi del Mancheser City. Cancelo era il segreto di pulcinella del calcio dello spagnolo, uno dei maggiori esponenti del "guardiolismo": un terzino tecnico capace non solo di agire sul binario laterale ma anche di entrare dentro al campo per creare superiorità e trame di gioco. Poi però, l'ascesa di Rico Lewis ha messo in dubbio la sua titolarità.
Secondo quanto racconta il The Athletic, lo scontro della rottura definitiva si sarebbe consumato alla vigilia di un match di FA Cup contro l'Arsenal: Cancelo ha appreso di non essere negli 11 ed è andato a muso duro da Guardiola per chiedergliene conto. Lo scontro verbale molto acceso ha portato all'addio del portoghese, spedito da Pep in "esilio" al Bayern Monaco e bollato come "cattivo esempio"

SCONTRO "TATTICO" CON SPALLETTI

E dire che Cancelo per Guardiola era disposto a tutto o quasi. Perfino giocare da terzino sinistro: un'idea tattica che aveva compromesso il suo rapporto con Luciano Spalletti. Ai tempi dell'Inter il tecnico di Certaldo aveva provato a convincere il portoghese della possibilità di agire anche sulla corsia mancina, quella che teoricamente non sarebbe di sua competenza, per entrare con frequenza dentro al campo. Il giovane Cancelo non ne volle sapere: scontro frontale e addio all'Inter, che tra l'altro difficilmente in quel momento storico avrebbe potuto permettersi il suo riscatto dal Valencia per circa 35 milioni di euro. 

Leggi anche

Frattesi, Cancelo e... Brozovic: quando il mercato Juve si incontra e si scontra con l'Inter

PROBLEMI CON ALLEGRI

CONAd approfittare dell'empasse fu la Juventus di Beppe Marotta che, con un'offerta da 40 milioni lo portò a Torino. L'avventura del portoghese in bianconero durò appena una stagione: Cancelo fu tra i protagonisti, ma si vocifera che Allegri non gradisse la sua scarsa disciplina tattica e la tendenza a staccare la spina mentalmente.

TENSIONI CON I TIFOSI

Anche fuori dal campo però, negli anni, il portoghese ha dimostrato un carattere fumantino: dal litigio con i tifosi del Barcellona che gli chiedevano autografi fino all’ultimo episodio in aereo con l'aggressione a un tifoso che lo stava riprendendo con il cellulare

joao cancelo
mercato inter
pep guardiola
luciano spalletti
simone inzaghi
massimiliano allegri
man city
inter
juventus
al-hilal

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Inter

Inter Marotta 2024

Marotta: "Palestra lo escludo in modo categorico. Frattesi? Non vogliamo trattenere nessuno"

Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero

Milan, nuova maxi offerta di rinnovo a Maignan. Ma Inter e Juve ci provano

Frattesi

Il Fenerbahçe vuole fare la spesa in Italia: pronti 40 milioni per Frattesi

Atalanta-Inter, non solo campionato: Palestra nei colloqui tra club

Valincic, per l'Inter un affare "alla Sucic". Chi è il possibile sostituto di Dumfries

Per la fascia destra torna di moda Bellanova: assist da Palestra per il ritorno in nerazzurro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:05
Bournemouth, Iraola rimanda l'addio di Semenyo: "Non è stata sua ultima..."
11:30
La Roma insiste per Frendrup: contatti continui con il Genoa
10:44
Udinese, scatto per Arizala: il colombiano era a un passo dal Milan
07:56
L'Al Hilal libera Cancelo: offerto anche a club di Serie A
23:20
Palace, all in su Brennan Johnson: c'è l'intesa col Tottenham, manca il sì del calciatore