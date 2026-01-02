La Juve ufficializza Ottolini: è il nuovo direttore sportivo

La Juventus ha un nuovo direttore sportivo, il club bianconero ha ufficializzato l'approdo di Marco Ottolini. "A partire dal 1°gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell'organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli" spiega la società in una nota ufficiale. Per l'ex Genoa si tratta di un ritorno alla Juve dopo l'esperienza tra il 2018 e il 2022, quando si occupava di scouting internazionale e del monitoraggio dei giocatori in prestito e dei rapporti con club internazionali. "Il ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di Direttore Sportivo, rappresenta un approdo naturale per un cammino costruito su competenza, visione e conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale" l'augurio del club al nuovo ds Ottolini.