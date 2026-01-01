Cancelo sì o no? L'Inter ha scelto e ha fretta: tutto dipende ora dall'Al Hilal e dal sì del portoghese

La palla ora è tra i piedi di Joao Cancelo: l'Al Hilal ha fatto le sue scelte - il rapporto con il portoghese è chiuso - così come l'Inter ha mosso i suoi passi, manifestando il proprio interesse sia con il club arabo sia, soprattutto, con il giocatore attraverso il procuratore, Jorge Mendes. Per il portoghese, tuttavia, quella nerazzurra non è la sola squadra che si è fatta avanti: al di là della Juve (al momento nulla più di un sondaggio), c'è il Barcellona che al netto dei problemi finanziari con cui da mesi, se non anni, fa periodicamente i conti, è pronto ad affondare il colpo.