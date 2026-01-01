Cancelo sì o no? L'Inter ha scelto e ha fretta: tutto dipende ora dall'Al Hilal e dal sì del portoghese

Sull'esterno, già nerazzurro nella stagione 2017/18, c'è anche il forte interesse del Barcellonadi Redazione
La palla ora è tra i piedi di Joao Cancelo: l'Al Hilal ha fatto le sue scelte - il rapporto con il portoghese è chiuso - così come l'Inter ha mosso i suoi passi, manifestando il proprio interesse sia con il club arabo sia, soprattutto, con il giocatore attraverso il procuratore, Jorge Mendes. Per il portoghese, tuttavia, quella nerazzurra non è la sola squadra che si è fatta avanti: al di là della Juve (al momento nulla più di un sondaggio), c'è il Barcellona che al netto dei problemi finanziari con cui da mesi, se non anni, fa periodicamente i conti, è pronto ad affondare il colpo.
L'Inter, come ribadito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, vorrebbe anzi chiudere il cerchio quanto prima. Il nodo dell'ingaggio monstre percepito da Cancelo può essere aggirato sobbarcandosene l'onere congiuntamente al club arabo solo per i prossimi sei mesi, rimandando all'estate la successiva contrattazione con il giocatore da un lato e l'Al Hilal stesso dall'altro. Il tutto, vada sè, ragionando sulla formula del prestito. Ma la condizione per procedere è una sola: l'ok deve arrivare da Cancelo stesso. Il resto, nel caso, verrà di conseguenza. Più passano i giorni, più la situazione rischia di complicarsi, tenuto conto del possibile irrompere anche di altre pretendenti oltre al Barcellona. Una variabile che potrebbe influenzare la trattativa, almeno sul fronte dei due club, è quella legata ad Acerbi: il difensore nerazzurro piace all'Al Hilal e al suo tecnico, Simone Inzaghi.