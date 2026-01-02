Logo SportMediaset

Mercato

Osimhen offerto al Bayern Monaco: arriva il "no" secco di Eberl

02 Gen 2026 - 19:00

Porte chiuse in Baviera per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è stato proposto recentemente al Bayern Monaco tramite un intermediario inglese, ma la risposta del direttore sportivo Max Eberl è stata immediata e negativa: "Al momento non serve". Nonostante il gradimento del giocatore per la destinazione, la presenza dell'intoccabile Harry Kane blocca ogni discorso. Uno scenario che potrebbe riaprirsi solo in caso di addio dell'inglese a fine stagione, ipotesi a oggi improbabile. Lo scrive il giornalista Philipp Kessler.

