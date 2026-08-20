Inter, slitta l'arrivo di Curtis Jones a Milano: il centrocampista sbarcherà venerdì

Una trattativa molto simile a quella che ha portato Djed Spence in nerazzurro. I Reds, che fino a qualche settimana fa erano irremovibili nella sua richiesta da 40 milioni di euro, hanno preso l'operazione per l'esterno degli Spurs come asticella sotto la quale non si poteva scendere. Cifra che l'Inter ha deciso di investire nonostante al ragazzo rimanessero appena 6 mesi di contratto: Jones è infatti una esplicita richiesta di Cristian Chivu. Un'aggiunta che andrà ad arricchire ulteriormente un centrocampo già ricco di qualità e alternative, e per questo potrebbe veder partire Stankovic.