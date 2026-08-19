MANOVRE NERAZZURRE

Inter vicina all'accordo col Liverpool per Curtis Jones: operazione da 35 milioni di euro

Il centrocampista inglese, classe 2001, è già pronto a vestire la maglia nerazzurra. Trattativa sbloccata nelle ultime ore dopo il rilancio dell'Inter

19 Ago 2026 - 15:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Il lungo inseguimento è ormai quasi terminato: Curtis Jones è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Il centrocampista classe 2001, richiesta esplicita di Cristian Chivu per aggiungere una pedina duttile e di livello al reparto, è davvero vicino a trasferirsi in nerazzurro. 

La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore grazie al rilancio dell'Inter, che ha trovato un accordo verbale con il Liverpool sulla base di 30 milioni di euro più bonus per un totale che potrebbe avvicinarsi a 35 milioni. I Reds non hanno fatto sconti nonostante il calciatore fosse in scadenza di contratto nel 2027.

Nessun problema invece tra l'Inter e lo stesso Jones: il contratto era di fatto già pronto e si aspettava solo la fumata bianca tra club. Se le procedure burocratiche andranno a buon fine, l'inglese potrà viaggiare in destinazione Milano per poi firmare l'accordo che lo legherà al club di Viale della Liberazione. 

inter
mercato
serie a

Ultimi video

01:58
Supermercato Milan

Supermercato Milan

04:23
Calciomercato, i voti di Massimo Callegari alle squadre di Serie A

Calciomercato, i voti di Massimo Callegari alle squadre di Serie A

01:45
Calciomercato, Accomando: "Napoli-Badiashile, tutti i dettagli"

Calciomercato, Accomando: "Napoli-Badiashile, tutti i dettagli"

00:49
Calciomercato, Accomando: "Kean, situazione caldissima"

Calciomercato, Accomando: "Kean, situazione caldissima"

02:32
Calciomercato, Raimondi: "Leao, c'è una possibile svolta"

Calciomercato, Raimondi: "Leao, c'è una possibile svolta"

01:53
Juve, cosa fai con i portieri? Chi farà il secondo a Vicario

Juve, cosa fai con i portieri? Chi farà il secondo a Vicario

01:15
Inter, piccoli passi verso Jones: cosa manca per l'arrivo dell'inglese

Inter, piccoli passi verso Jones: cosa manca per l'arrivo dell'inglese

00:51
Gli affari di giornata: il Benfica pesca in Italia, Montipò lascia Verona

Gli affari di giornata: il Benfica pesca in Italia, Montipò lascia Verona

02:28
Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

01:01
Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

01:07
Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

00:38
Inter, parte la trattativa per Curtis Jones e arriva un importante rinnovo

Inter, parte la trattativa per Curtis Jones e arriva un importante rinnovo

01:51
Callegari: "Serie A, preparati al calcio moderno! Sono arrivati giovani e dribblatori, ma all'Inter...

Callegari: "Serie A, preparati al calcio moderno! Sono arrivati giovani e dribblatori, ma all'Inter...

00:24
Il Napoli si avvicina a un difensore della Premier

Il Napoli si avvicina a un difensore della Premier

01:18
Barça, ecco Rodri!

Al Barça il primo Clasico della stagione, ufficiale Rodri! Cifre e dettagli del contratto

01:58
Supermercato Milan

Supermercato Milan

I più visti di Inter

Curtis Jones

Liverpool infuriato con Jones: "La cessione all'Inter sembra inevitabile"

Curtis Jones

L'ultimo colpo nerazzurro: un Jones alla... Spence, se il Liverpool 'sconta' l'Inter c'è

Roma, ora Luis Henrique: la trattativa con l'Inter entra nel vivo

Frattesi saluta l'Inter

Frattesi saluta l'Inter

Spence è atterrato a Milano, oggi le visite mediche: "Forza Inter"

Inter-Spence, è fatta: al Tottenham 30 mln più due di bonus. Stasera arriva a Milano

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:20
Darwin Núñez all'Al Diriyah: affare fatto in prestito fino al 2027
14:30
Roma, Mancini e il "no" all'Inter: "Al cuor non si comanda, qui sono in famiglia"
13:59
Mourinho: "Il Real voleva Rodri, ma suoi dubbi sono diventati i miei"
13:13
Modric resta al Milan, la figlia Ema no: ha firmato col Real Madrid
13:03
Arsenal, scelto il nuovo difensore: Arteta pesca dalla Premier