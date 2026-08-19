Inter vicina all'accordo col Liverpool per Curtis Jones: operazione da 35 milioni di euro
Il centrocampista inglese, classe 2001, è già pronto a vestire la maglia nerazzurra. Trattativa sbloccata nelle ultime ore dopo il rilancio dell'Inter
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Il lungo inseguimento è ormai quasi terminato: Curtis Jones è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Il centrocampista classe 2001, richiesta esplicita di Cristian Chivu per aggiungere una pedina duttile e di livello al reparto, è davvero vicino a trasferirsi in nerazzurro.
La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore grazie al rilancio dell'Inter, che ha trovato un accordo verbale con il Liverpool sulla base di 30 milioni di euro più bonus per un totale che potrebbe avvicinarsi a 35 milioni. I Reds non hanno fatto sconti nonostante il calciatore fosse in scadenza di contratto nel 2027.
Nessun problema invece tra l'Inter e lo stesso Jones: il contratto era di fatto già pronto e si aspettava solo la fumata bianca tra club. Se le procedure burocratiche andranno a buon fine, l'inglese potrà viaggiare in destinazione Milano per poi firmare l'accordo che lo legherà al club di Viale della Liberazione.