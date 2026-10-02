Giuntoli: "Sono riuscito a portare Kessié all'Atalanta sfruttando i problemi con la Juve"

Il ds è infine tornato sull'acquisto di Kvaratskhelia: "Gli stavamo dietro da tanto tempo. Poi scoppia la guerra e penso: 'Magari costa un po' meno ora'. Poi vedo che non lo prendeva nessuno e penso: 'Magari ha qualche problema...'. Dopo la guerra ha fatto calare un po' il prezzo. Ci si mosse per tempo, era marzo. Quando ho capito che riuscivo a prenderlo lo feci vedere a Luciano Spalletti e lui pensava che non riuscissimo a prenderlo. Il giorno dopo Kvara era arrivato in Italia e gli dissi di andare a suonargli il campanello di casa...".