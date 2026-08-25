MANOVRE NERAZZURRE

Calciomercato Inter, l'ultimo affare dell'estate: le variabili e l'identikit del profilo per Chivu

Marotta e Ausilio cercano l'opportunità last minute per l'attacco. Tutte le condizioni e le richieste del tecnico Chivu

25 Ago 2026 - 07:48
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Un ultimo colpo estivo per l'Inter? Sì, ma quante variabili! La volontà di Marotta e Ausilio è quella di monitorare il mercato in questa ultima settimana di trattative per vedere se dovesse sbucare la famosa opportunità, parola che da sempre ha contraddistinto gli affari last minute e low cost. Per quanto riguarda i nerazzurri, però, il discorso va oltre i paletti economici.

L'idea, ribadita dal presidente interista prima del Monza, è quella di investire ancora ma solo se ci saranno le giuste condizioni: già, ma quali sono? Sicuramente vale il discorso finanziario, dunque senza nuove cessioni (non ci sono al momento novità su Luis Henrique) servirà un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. E poi lo stipendio di questo "mister X" non potrà sfondare la politica della società.

Siamo già a due variabili, alle quali ne vanno aggiunte almeno un altro paio, di carattere tecnico-tattico-comportamentale. Sin dal suo arrivo Chivu ha chiesto un giocatore offensivo che avesse altre caratteristiche rispetto ai giocatori già in rosa, che desse strappo, imprevedibilità, fantasia, velocità e dribbling. Ma soprattutto un profilo che aggiunga valore a un gruppo già ritenuto forte e completo in ogni reparto. Insomma, inutile comprare per comprare.

E infine va fatto un'ultima precisazione. Le gerarchie offensive dell'Inter sono già chiare, anche se Pio Esposito vuole provare a insidiare la titolarità di Thuram, dunque chi arriverà dovrà prepararsi a partire come alternativa dei titolari e rischiare di non avere grandissimo minutaggio.

Ecco perché a oggi è difficile immaginare chi possa essere l'ultimo colpo di mercato dell'estate interista. Ma in sette giorni tutto può succedere, meglio non spegnere del tutto le speranze dei tifosi...

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