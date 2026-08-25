Calciomercato Inter, l'ultimo affare dell'estate: le variabili e l'identikit del profilo per Chivu

L'idea, ribadita dal presidente interista prima del Monza, è quella di investire ancora ma solo se ci saranno le giuste condizioni: già, ma quali sono? Sicuramente vale il discorso finanziario, dunque senza nuove cessioni (non ci sono al momento novità su Luis Henrique) servirà un prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. E poi lo stipendio di questo "mister X" non potrà sfondare la politica della società.