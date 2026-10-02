Darmian-Bologna, manca l'ultimo sì: decisione a breve

02 Ott 2026 - 09:17
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Darmian © Getty Images

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Matteo Darmian, 37 anni a dicembre, è vicino al tesseramento col Bologna.

Secondo il Corriere dello Sport l'ex Inter, svincolato, ha convinto sia Raffaele Palladino che la dirigenza rossoblù ma i prossimi 2-3 giorni saranno decisivi per capire se avrà bisogno di due, massimo tre, settimana per ritrovare una condizione accettabile o si andrà oltre. Nel primo caso nessun problema, arriverà l'accordo per un anno con opzione di prolungamento fino al 2028, nel secondo caso invece ci saranno ulteriori riflessioni che potrebbero anche far tornare in gioco altre opzioni a parametro zero. 

Al Bologna serve un laterale per sopperire al lungodegente Holm, operato oggi e che tornerà in campo tra 4-6 mesi. 

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