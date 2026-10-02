Darmian-Bologna, manca l'ultimo sì: decisione a breve

Secondo il Corriere dello Sport l'ex Inter, svincolato, ha convinto sia Raffaele Palladino che la dirigenza rossoblù ma i prossimi 2-3 giorni saranno decisivi per capire se avrà bisogno di due, massimo tre, settimana per ritrovare una condizione accettabile o si andrà oltre. Nel primo caso nessun problema, arriverà l'accordo per un anno con opzione di prolungamento fino al 2028, nel secondo caso invece ci saranno ulteriori riflessioni che potrebbero anche far tornare in gioco altre opzioni a parametro zero.