Inter, Romano nel motore: il neo azzurro idea per raccogliere l'eredità di Calhanoglu

Ed è in questo scenario che si fa forte la candidatura di Romano. Il classe 2006 ha fisico e geometrie per raccogliere la pesante eredità del turco. Il Cagliari quest'estate ha creduto in lui, investendo 6,5 milioni per portarlo via alla Roma. Non una cifra scontata per un ragazzo che a livello di Serie A aveva poco più di una manciata di minuti. Ne sono bastati ancora meno per avere la conferma che l'investimento è stato più che azzeccato: oggi Romano non vale meno di 20 milioni. Un rendimento che ha fatto drizzare le antenne anche a Roberto Mancini che si è mosso di persona per convincerlo a scegliere l'azzurro. Romano infatti è nato a Winterthur, in Svizzera, da genitori italiani. Con gli elvetici ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di venire convinto dal Mancio a scegliere l'Italia. A fine stagione sarà asta: l'Inter vuole mettersi in pole position per non perdere un canale preferenziale su uno dei talenti emergenti più interessanti sul panorama internazionale.