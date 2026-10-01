MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Romano nel motore: il neo azzurro idea per raccogliere l'eredità di Calhanoglu

Il centrocampista del Cagliari è finito sul taccuino dei nerazzurri: può essere un'opzione nel caso non si trovi l'accordo per il rinnovo col play turco

01 Ott 2026 - 10:02
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Tutti pazzi per Alessandro Romano. Grazie a un avvio di stagione brillante, il centrocampista classe 2006 è finito sul taccuino di quasi tutte le big di A. Una in particolare nelle ultime settimane ha iniziato a seguirlo con attenzione: l'Inter. I nerazzurri sono rimasti affascinati dal talento di Romano, tanto da immaginarlo al centro della mediana di Chivu, nel posto che sarebbe di proprietà di Hakan Calhanoglu.

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Il contratto del turco è in scadenza tra un anno e, nonostante l'indubbia centralità nel progetto nerazzurro, i discorsi per il rinnovo procedono a rilento. I dubbi dei vertici di viale della Liberazione vertono non tanto sul lato tecnico, fuori discussione, quanto più su quello fisico-anagrafico. Calhanoglu nell'ultima stagione ha patito sei infortuni muscolari, quest'anno il primo è già arrivato. I dubbi di prolungare il suo contratto di una o due stagione alle cifre, importanti, che guadagna attualmente Calha lascia qualche dubbio. Non dovesse arrivare l'apertura a un forte sconto, le strade a fine stagioni potrebbero separarsi. 

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Ed è in questo scenario che si fa forte la candidatura di Romano. Il classe 2006 ha fisico e geometrie per raccogliere la pesante eredità del turco. Il Cagliari quest'estate ha creduto in lui, investendo 6,5 milioni per portarlo via alla Roma. Non una cifra scontata per un ragazzo che a livello di Serie A aveva poco più di una manciata di minuti. Ne sono bastati ancora meno per avere la conferma che l'investimento è stato più che azzeccato: oggi Romano non vale meno di 20 milioni. Un rendimento che ha fatto drizzare le antenne anche a Roberto Mancini che si è mosso di persona per convincerlo a scegliere l'azzurro. Romano infatti è nato a Winterthur, in Svizzera, da genitori italiani. Con gli elvetici ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di venire convinto dal Mancio a scegliere l'Italia.  A fine stagione sarà asta: l'Inter vuole mettersi in pole position per non perdere un canale preferenziale su uno dei talenti emergenti più interessanti sul panorama internazionale. 

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