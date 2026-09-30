Laporta: "Quest'estate volevo Lautaro Martinez a tutti i costi, mi ha bloccato Marotta"

Quest'estate l'Inter è stata davvero a un passo dal perdere il suo capitano, Lautaro Martinez. Il Barcellona era piombato sull'attaccante argentino per sostituire Lewandowski, ma poi alla fine non se ne è fatto nulla e il "Toro" è rimasto in nerazzurro. A confermarlo è stato il presidente blaugrana, Joan Laporta. "E' tutto vero, volevo Lautaro a ogni costo. È un calciatore incredibile, non intendevamo lasciarcelo sfuggire. Così ho chiamato il presidente Marotta e mi ha detto che il calciatore non era in vendita", ha ammesso Laporta al Corsport.