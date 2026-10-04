Bologna, via libera Darmian: quando arriverà la firma

Il Bologna di Raffaele Palladino si appresta a rinforzare il proprio reparto arretrato con Matteo Darmian, pronto a legarsi ufficialmente ai rossoblù per un anno con un'opzione di rinnovo fino al 2028, in sostituzione dell'infortunato Holm.
L'innesto dell'ex Inter rappresenta un tassello cruciale per la transizione verso la difesa a tre promossa dal tecnico, chiamato a sistemare una retroguardia che in questo avvio di stagione ha sempre incassato almeno una rete nelle prime cinque uscite di campionato.