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Inter, Stankovic chiuso dall'arrivo di Jones: si valuta un prestito secco

Con l'arrivo dell'inglese i minuti per Aleks potrebbero essere ancora meno: per valorizzarlo si valuta la possibilità di mandarlo, ancora, a giocare

20 Ago 2026 - 10:41
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Con l'arrivo di Curtis Jones la mediana dell'Inter è diventata tanto forte quanto affollata. Senza considerare Andy Diouf, ormai dirottato sulla fascia destra, e Asllani e Massolin, vicini al prestito al Monza, sono 7 i centrocampisti a disposizione di Cristian Chivu: Calahnoglu, Barella, Jones, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski e Stankovic.  Un reparto di livello assoluto con tanti interpreti. Qualcuno dunque, per forza di cose, finirà per trovare meno spazio ed essere un po' sacrificato. Gli indizi in questo senso portano ad Aleks Stankovic. Il figlio d'arte ha voluto a tutti i costi tornare (e restare) all'Inter dopo la parentesi felice al Bruges, dove ha vinto il campionato ed è stato eletto come miglior giocatore. Ora però il suo futuro in nerazzurro non sembra così scontato.

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In società non ci sono dubbi sulle qualità del classe 2005 ma, con l'arrivo di un altro pezzo da 90 come Jones, ci si domanda quanto spazio Aleks potrà effettivamente trovare nel corso della stagione. Un punto interrogativo che apre alla possibilità di un prestito secco. Un modo per far continuare il percorso di crescita al centrocampista serbo e farlo tornare alla base tra 12 mesi con un altro anno di esperienza sulle spalle. 

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Per Stankovic però, dopo l'esperienza in Belgio in cui ha potuto anche giocare la Champions League, un prestito sarebbe utile soltanto se in una grande squadra o in un campionato competitivo come la Premier, dove il figlio di Dejan aveva incassato diversi apprezzamenti. Chissà che questi ultimi giorni di mercato non possano riservare qualche sorpresa anche per lui.

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