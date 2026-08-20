Inter, Stankovic chiuso dall'arrivo di Jones: si valuta un prestito secco

Con l'arrivo di Curtis Jones la mediana dell'Inter è diventata tanto forte quanto affollata. Senza considerare Andy Diouf, ormai dirottato sulla fascia destra, e Asllani e Massolin, vicini al prestito al Monza, sono 7 i centrocampisti a disposizione di Cristian Chivu: Calahnoglu, Barella, Jones, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski e Stankovic. Un reparto di livello assoluto con tanti interpreti. Qualcuno dunque, per forza di cose, finirà per trovare meno spazio ed essere un po' sacrificato. Gli indizi in questo senso portano ad Aleks Stankovic. Il figlio d'arte ha voluto a tutti i costi tornare (e restare) all'Inter dopo la parentesi felice al Bruges, dove ha vinto il campionato ed è stato eletto come miglior giocatore. Ora però il suo futuro in nerazzurro non sembra così scontato.