Inter, piano rinnovi: priorità a Calhanoglu e Carlos Augusto

L'Inter ha iniziato a pianificare le proprie strategie in merito ai rinnovi di contratto, mettendo in cima alle priorità in ordine temporale le posizioni di Hakan Calhanoglu (scadenza 2027) e Carlos Augusto (scadenza 2028).
Secondo quanto riferito da Sky, la dirigenza nerazzurra col neo-ds Baccin formalizzerà a breve le prime offerte ufficiali per valutare le eventuali distanze economiche, proponendo tuttavia percorsi differenti ai due giocatori.
Per il regista turco la società intende avanzare una proposta di ingaggio base ribassato rispetto ai 6,5 milioni attuali, lasciando la possibilità di raggiungere la cifra di odierna soltanto attraverso l'inserimento di una corposa parte variabile legata ai bonus, mentre per l'esterno brasiliano la trattativa risulta più semplice dalla possibilità di sfruttare i benefici fiscali del Decreto Crescita fino al 2029.