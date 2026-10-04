Juve, Yildiz vale 100 milioni: tre squadre ci pensano per il 2027

La Juventus ha blindato la sua stella con un rinnovo da 7 milioni a stagione facendone il simbolo del nuovo corso e dichiarandolo incedibile per la sessione estiva. Tuttavia, complice l'arrivo di Kerim Alajbegovic, il club bianconero si è già tutelato nell'eventualità in cui, di fronte a un'irrinunciabile maxi-offerta a tre cifre nell'estate 2027 o a un mancato piazzamento Champions, si debba valutare una cessione record.