Juve, Yildiz vale 100 milioni: tre squadre ci pensano per il 2027

Valutato non meno di cento milioni di euro dalla Juventus, Kenan Yildiz continua ad attirare l'interesse dei top club europei, con il Real Madrid in prima fila in vista dell'estate 2027.
Già nel 2025 il turco era finito nel mirino dell'allora tecnico merengue Xabi Alonso prima del rinnovo di Vinicius, ma le prestazioni del classe 2005 mantengono vivo l'interesse dei Blancos (oltre a quello di Arsenal e Bayern Monaco), attratti dalla prospettiva di inserire una nuova stella nel reparto offensivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
La Juventus ha blindato la sua stella con un rinnovo da 7 milioni a stagione facendone il simbolo del nuovo corso e dichiarandolo incedibile per la sessione estiva. Tuttavia, complice l'arrivo di Kerim Alajbegovic, il club bianconero si è già tutelato nell'eventualità in cui, di fronte a un'irrinunciabile maxi-offerta a tre cifre nell'estate 2027 o a un mancato piazzamento Champions, si debba valutare una cessione record.