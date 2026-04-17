Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero

Come detto, la "rivoluzione nerazzurra" non interesserà soltanto la difesa. Un altro reparto che potrebbe subire un importante restyling è il centrocampo. La mediana nerazzurra ha bisogno di energie fresche: sotto questo punto di vista è ormai quasi certo il rientro alla base di Aleksandar Stankovic, per il quale verrà esercitata la clausola di recompra da 20 milioni circa dal Bruges. La novità degli ultimi giorni riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco sembrava destinato all'addio in estate, con la corte del Galatasaray sempre forte e presente. Le prestazioni delle ultime settimane però hanno cambiato tutto: Calha contro Roma e Como ha ripreso in mano il centrocampo, siglando anche il pesantissimo (e bellissimo) gol del 2-1 contro i giallorossi.

Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e per le politiche di Oaktree il rinnovo, soprattutto alle cifre a cui viaggi ora il play, è da escludere. Per questo la possibilità di registrare una plusvalenza in estate allettava non poco in viale della Liberazione, ma in questo senso sarebbe stato decisivo il lavoro ai fianchi di Cristian Chivu: il tecnico romeno ha fatto capire la centralità e l'importanza del turco. Per questo, con ogni probabilità, si andrà avanti insieme per un'altra stagione, per poi salutarsi a zero a giugno 2027. Così anche Stankovic potrebbe fare una stagione di apprendistato alle spalle del turco per poi essere pronto a prendersi il centrocampo dell'Inter.