Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero

Nadia Battocletti cuore Inter: la campionessa olimpica in visita ad Appiano
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Se l'azzurro dovesse partire pronti due rinforzi per sostituirlo. Il turco invece rimarrà un altro anno e poi saluterà a zero
L'Inter è completamente concentrata sul presente e sugli ultimi punti necessari per la conquista del 21esimo scudetto ma, come è normale che sia, un occhio dei dirigenti nerazzurri è già proiettato verso il prossimo mercato. Anche perché per l'estate in arrivo è previsto un profondo restyling della rosa: dalla porta fino all'attacco passando per difesa e centrocampo. Sono pochi gli intoccabili, a partire da un giocatore che nelle ultime settimane è stato il più chiacchierato dell'Inter e non solo in ottica mercato: Alessandro Bastoni.
Ormai la corte da Barcellona per il centrale azzurro è cosa nota: Deco, il ds blaugrana, ha individuato nel mancino classe '99 il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Flick. L'Inter però, nonostante l'ultimo periodo complicato, non ha intenzione di svendere Bastoni, considerato un vero e proprio patrimonio del club: Ale potrà partire soltanto a fronte di un'offerta da 60/70 milioni di euro. Un prezzo che i blaugrana vorrebbero abbassare magari inserendo nell'affare una contropartita come quell'Hector Fort che tanto piace a Chivu e Ausilio. Dovesse concretizzarsi la cessione del centrale, l'Inter ha intenzione di aggiungere due nuovi difensori al pacchetto arretrato: i nomi in pole position in questo senso sono quelli di Oumar Solet dell'Udinese e Tarik Muharemovic del Sassuolo. La valutazione di entrambi si aggira intorno ai 25 milioni: ecco i fantomatici 50 milioni (più il giovane Fort) che potrebbe portare la cessione di Bastoni al Barcellona.
Come detto, la "rivoluzione nerazzurra" non interesserà soltanto la difesa. Un altro reparto che potrebbe subire un importante restyling è il centrocampo. La mediana nerazzurra ha bisogno di energie fresche: sotto questo punto di vista è ormai quasi certo il rientro alla base di Aleksandar Stankovic, per il quale verrà esercitata la clausola di recompra da 20 milioni circa dal Bruges. La novità degli ultimi giorni riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco sembrava destinato all'addio in estate, con la corte del Galatasaray sempre forte e presente. Le prestazioni delle ultime settimane però hanno cambiato tutto: Calha contro Roma e Como ha ripreso in mano il centrocampo, siglando anche il pesantissimo (e bellissimo) gol del 2-1 contro i giallorossi.
Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e per le politiche di Oaktree il rinnovo, soprattutto alle cifre a cui viaggi ora il play, è da escludere. Per questo la possibilità di registrare una plusvalenza in estate allettava non poco in viale della Liberazione, ma in questo senso sarebbe stato decisivo il lavoro ai fianchi di Cristian Chivu: il tecnico romeno ha fatto capire la centralità e l'importanza del turco. Per questo, con ogni probabilità, si andrà avanti insieme per un'altra stagione, per poi salutarsi a zero a giugno 2027. Così anche Stankovic potrebbe fare una stagione di apprendistato alle spalle del turco per poi essere pronto a prendersi il centrocampo dell'Inter.
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